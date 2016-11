Kriminalität : Nach Notfall am Kölner Airport: Neugeborenes tot gefunden

Ein Baby ist einen Tag nach seiner Geburt tot in einer Wohnung gefunden worden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass eine 28-Jährige aus Siegen das Kind am Samstag am Airport Köln/Bonn zur Welt gebracht habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein Airportsprecher dementierte dies am Abend: «Am Flughafen hat es keine Geburt gegeben.» Nach Angaben des Sprechers wurden die Rettungskräfte am frühen Samstagmorgen wegen eines «gynäkologischen Notfalls» am Flughafen alarmiert. Sie hätten eine liegende Frau vorgefunden und in ein Kölner Krankenhaus gebracht.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen