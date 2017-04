Terrorismus : Nach tödlichem Angriff: Merkel spricht Hollande ihr Beileid aus

Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten mitten in Paris hat Kanzlerin Angela Merkel dem französischen Präsidenten François Hollande kondoliert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in der Nacht auf Twitter mit. Ihr Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Familien. Ein Mann hatte mit einer automatischen Waffe auf einen geparkten Mannschaftswagen der Polizei geschossen. Er tötete einen Polizisten und verletzte zwei weitere, bevor er erschossen wurde. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu der Tat. Am Sonntag findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentenwahl statt.

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 01:51 Uhr