Parteien : Neuer Anlauf für Gauck-Nachfolge - SPD wirbt für Steinmeier

Union und SPD wollen einen womöglich letzten Versuch unternehmen, sich auf einen Kandidaten für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck zu einigen. Die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer kommen deshalb am Sonntag in Berlin zu einem Dreiertreffen zusammen. Das kündigte Seehofer in München an. Nachdem SPD-Chef Gabriel Außenminister Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat, fordert ihn Seehofer nun auf klarzustellen, ob er noch einen gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD wolle oder nicht.

