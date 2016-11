Luftverkehr : Neuer Pilotenstreik: Lufthansa will Montag Ersatzflugpläne vorlegen

Nach der Ankündigung neuer Streiks der Pilotengewerkschaft Cockpit will die Lufthansa bis zu diesem Montag Sonderflugpläne ausarbeiten. Bis ca. 14 Uhr sollen sie vorliegen. Cockpit hatte zuvor die Piloten für Dienstag und Mittwoch erneut zum Ausstand aufgerufen. Am Dienstag soll die Kurzstrecke betroffen sein, am Mitwoch dann auch Mittel- und Langstreckenflüge. Zur Frage, wie viele Flüge ausfallen werden, und zur Zahl der betroffenen Passagiere teilte Lufthansa bislang nichts mit.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen