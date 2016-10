Tiere : New Yorker zeigen kostümierte Hunde zu Halloween

Dutzende New Yorker haben zum nahenden Gruselfest Halloween ihre verkleideten Hunde bei einer Parade in Kostümen präsentiert. Einige hatten teils über Monate an den kleinen Kostümen gearbeitet. Unter den Charakteren waren unter anderem US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump, die Rockband Kiss, die Rap-Kombo Run DMC, Superhelden wie Batman und Wonder Woman und Figuren der Zeitgeschichte wie der Papst. In diesem Jahr winkten den von einer Jury ausgewählten Gewinnern Preise wie eine Smartwatch, Tickets zu Broadway-Musicals sowie Geschenkgutscheine.

