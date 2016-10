Leute : Niederländische Royals auf den Spuren eines Entdeckers

400 Jahre nach der Landung des ersten niederländischen Seefahrers in Australien ist das Königspaar der Niederlande in Perth eingetroffen. Ureinwohner begrüßten Königin Máxima und König Willem-Alexander mit einer traditionellen Zeremonie. Die Royals erinnern mit ihrem Besuch an die Landung von Dirk Hartog am 25. Oktober 1616 in Cape Inscription im äußersten Nordwesten Australiens. Hartog war nach allen bisherigen Erkenntnissen der erste Europäer in Australien. Die Insel, auf der Cape Inscription liegt, wurde nach ihm benannt: Dirk-Hartog-Insel.

