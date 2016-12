Nobelpreise : Nobelpreise: Feierliche Verleihungen in Oslo und Stockholm

Die Nobelpreisträger des Jahres 2016 nehmen heute in Oslo und Stockholm ihre Auszeichnungen entgegen. Am Mittag erhält Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos in der norwegischen Hauptstadt den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen um ein Ende des blutigen Bürgerkriegs in seinem Land. Am Nachmittag überreicht Schwedens König Carl XVI. Gustaf die Nobelpreise in Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften. Nur der Literaturnobelpreis wird nicht übergeben: Preisträger Bob Dylan hat für die Feier abgesagt.

