Parteien : Nordost-CDU stimmt Koalitionsvertrag mit der SPD zu

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat dem Koalitionsvertrag mit der SPD zugestimmt. Bei einem Sonderparteitag in Wittenburg votierten 67,7 Prozent der Delegierten für das 77-seitige Vertragswerk, das in den vergangenen Wochen von den Spitzen beider Parteien ausgehandelt worden war. Zuvor hatten auch die Sozialdemokraten bei einem Parteitag der Fortsetzung der rot-schwarzen Regierung in Schwerin zugestimmt.

