Gesellschaft : Nur jeder zweite junge Europäer steht voll zur Demokratie

Berlin (dpa) - Nur rund die Hälfte der jungen Menschen in Europa sieht die Demokratie als die beste Staatsform an. Für eine Jugendstudie der TUI-Stiftung hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov junge Leute in mehreren EU-Ländern befragt. Demnach sind nur 52 Prozent von der Demokratie voll überzeugt. Für mehr als ein Viertel ist Demokratie nicht besser als andere Staatsformen. 9 Prozent glauben an bessere Alternativen, der Rest gab keine Antwort. Die jungen Menschen in Deutschland haben mit 62 Prozent nach den Griechen das zweihöchste Vertrauen in eine demokratische Regierung.

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 11:01 Uhr