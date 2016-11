International : Obama in Griechenland - letzte Rede in Europa

In seiner letzten großen Rede außerhalb der USA hat der scheidende US-Präsident Barack Obama ein leidenschaftliches Bekenntnis zu den Prinzipien der Demokratie abgelegt. Unter tosendem Applaus beschwor er in Athen - «der Wiege der Demokratie» - Errungenschaften wie Religionsfreiheit, Gewaltenteilung und Menschenrechte. «Die frühesten Formen der Demokratie in Athen waren weit davon entfernt, perfekt zu sein, genauso wie die frühesten Formen der amerikanischen Demokratie nicht perfekt waren», sagte Obama. Dennoch sei die Regentschaft des Volkes unersetzbar.

