Wahlen : Obama lässt Kritik an FBI-Chef erkennen

US-Präsident Barack Obama hat Kritik an FBI-Chef James Comey erkennen lassen - ohne aber dessen Namen zu nennen. «Ich denke, dass es bei Ermittlungen eine Norm gibt, dass man nicht auf der Grundlage von Unterstellungen, unvollständigen Informationen oder undichten Stellen agiert», sagte Obama. Comey hatte mehreren Abgeordneten in der vergangenen Woche in einem Brief mitgeteilt, dass in der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton weitere E-Mails untersucht werden. Comey sah sich daraufhin der Kritik ausgesetzt, er habe als Republikaner Einfluss auf die Wahl nehmen wollen.

