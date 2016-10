EU : Oettinger äußert sich zu Verwendung des Wortes «Schlitzauge»

EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich gegen den Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit verteidigt. Dass er in seiner umstrittenen Rede das Wort «Schlitzauge» verwendet habe, sei nicht anstößig gemeint gewesen. «Das war eine etwas saloppe Äußerung, die in keinster Weise respektlos gegenüber China gemeint war», sagte er der «Welt». Oettinger hatte seine Rede in Hamburg vor Unternehmern gehalten. Auch die Home-Ehe habe er nicht als solche angreifen wollen, sagte Oettinger, der von «Homo-Pflichtehe» gesprochen hatte.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen