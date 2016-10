Erdbeben : Panik nach neuem schweren Erdbeben in Mittelitalien

Ein erneutes schweres Erdbeben hat in Mittelitalien Panik ausgelöst. Das Helmholtz-Zentrum in Potsdam gibt die Stärke mit 6,5 an. In den Marken liefen Menschen erschreckt auf die Straße, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Das Beben sei auch deutlich und lange in der Provinz Umbrien, in Städten wie Florenz und Ancona sowie in der Hauptstadt Rom zu spüren gewesen. Zunächst gab es keine Berichte über Schäden oder mögliche Verletzte. Erst am Mittwochabend hatten zwei starke Erdschöße die Region erschüttert, die bereits vor zwei Monaten von einem verheerenden Beben heimgesucht worden war.

