Kirche : Papst ernennt Kardinäle und warnt vor Polarisierung

Bei der Ernennung neuer Kardinäle hat Papst Franziskus vor zunehmender Spaltung in Kirche und Gesellschaft gewarnt. «Das Virus der Polarisierung und der Feindschaft dringt in unsere Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Dagegen sind wir nicht immun, und wir müssen aufpassen, dass eine solche Haltung nicht unser Herz in Beschlag nimmt», sagte Franziskus im Petersdom in Rom. Bevor er den neuen Kardinälen das rote Birett aufsetzte, ermahnte er sie, sich nicht von dieser Stimmung leiten zu lassen.

