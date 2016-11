Klima : Polen richtet Klimakonferenz 2018 aus

Polen soll die Präsidentschaft der übernächsten Klimakonferenz im Jahr 2018 übernehmen. Das wurde bei der UN-Konferenz in Marrakesch am Freitag bekannt gegeben. «Dass uns diese Ehre zuteil wird, ist für Polen ein großer Erfolg», sagte der polnische Umweltminister Jan Szyszko. «Klimapolitik ist Polen sehr wichtig.» Polens Wirtschaft ist stark von klimaschädlicher Kohle abhängig. Die nächste Klimakonferenz findet im November 2017 in Bonn statt. Die pazifische Inselrepublik Fidschi übernimmt die Präsidentschaft dafür.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen