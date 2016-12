Kriminalität : Polizei erhöht Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten

Nach dem Anschlag von Berlin verstärkt die Polizei vielerorts in Deutschland die Sicherheitsvorkehrungen auf Weihnachtsmärkten. In der Hauptstadt sollen mehr Polizisten unterwegs sein, außerdem sollen Betonpoller an großen Weihnachtsmärkten Zufahrten versperren, wie der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel der dpa sagte. Auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen verstärkte die Polizei ihre Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten. Nach dem Anschlag sprachen sich die Innenminister von Bund und Ländern gegen eine Absage ähnlicher Veranstaltungen aus.

