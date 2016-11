Wahlen : Proteste gegen Trump-Sieg in einigen US-Städten

In einigen Städten der USA ist es nach dem Sieg des umstrittenen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu Protesten gekommen. US-Medien wie «USA Today» zeigten Bilder unter anderem aus dem kalifornischen Oakland und aus Portland in Oregon. Dort blockierten Demonstranten Straßen. In einigen Fällen wurde Müll angezündet, auch US-Flaggen wurden verbrannt. Die überwiegende Zahl der Proteste gab es an der Westküste der USA, wo die Demokratin Hillary Clinton besonders viele Anhänger hat.

