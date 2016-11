Kriminalität : Razzia gegen Tschetschenen wegen Organisierter Kriminalität

Spezialkräfte der Polizei und Bundespolizei sind in Sachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz gegen Asylbewerber vor allem aus Tschetschenien vorgegangen. 16 Beschuldigte stehen im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, teilte das LKA Sachsen mit. Außerdem bezieht sich das Ermittlungsverfahren auf Straftaten wie gemeinschaftliche räuberischer Erpressungen, Bedrohungen, Freiheitsberaubungen und Körperverletzungen. Bisher gibt es keinen Zusammenhang mit dem Anti-Terror-Einsatz gegen Tschetschenen in der vergangenen Woche in fünf Bundesländern.

