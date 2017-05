Notfälle : Reglos stehender Mann löst Polizei-Großeinsatz aus

Ein reglos an der Straße stehender Mann hat in Hannover einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In der Nacht hatte er für insgesamt mehr als sieben Stunden unbewegt vor einem Fast-Food-Restaurant gestanden. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten nur kurz mit dem Mann sprechen. Der Mann hielt seine Hände unter der Jacke versteckt, so dass die Beamten nicht ausschließen konnten, dass er einen gefährlichen Gegenstand bei sich hatte. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann schließlich fest. Die Polizei geht davon aus, dass der 42-Jährige psychisch krank ist.

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 09:22 Uhr