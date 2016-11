Wahlen : Republikaner Trump wird neuer US-Präsident

Nach einer harten Wahlschlacht um das Weiße Haus will der neue US-Präsident Donald Trump das tief gespaltene Land wieder einen. Er werde «ein Präsident für alle Amerikaner» sein, sagte der 70-jährige Republikaner nach seinem überraschenden Sieg über die favorisierte Demokratin Hillary Clinton. Auch sie rief zum Zusammenhalt auf. Es müsse eine «friedliche Übergabe der Macht» an Trump geben. Kanzlerin Angela Merkel bot Trump eine enge Zusammenarbeit an, formulierte dafür aber Bedingungen. Rechtspopulisten in Europa feierten den Sieg des Milliardärs.

