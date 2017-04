Medien : «Romy»-Verleihung: Simonischek erhält Preis für sein Lebenswerk

Den «Toni Erdmann»-Star Peter Simonischek hat die Auszeichnung für sein Lebenswerk bei dem österreichischen TV- und Filmpreis «Romy» nachdenklich gemacht. Das Altern werde immer unattraktiver, sagte der 70-jährige Österreicher bei der Verleihung in Wien. «In der Stadt zählt nur der jugendliche Greis mit gefärbten Haaren.» Senta Berger, Udo Jürgens oder Thomas Gottschalk waren Preisträger der Platin-«Romy», die einmal jährlich von der Tageszeitung «Kurier» vergeben wird. Der Preis erinnert an die in Wien geborene Schauspielerin Romy Schneider.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 23:53 Uhr