Auktion : Rosa Diamant für 19,5 Millionen Euro versteigert

Im Auktionhaus Sotherby's in Genf ist es bei einer Versteigerung zu einer große Überraschung gekommen: Nicht der «extrem seltene» Favorit «The Sky Blue Diamond» brachte den Rekordpreis, sondern ein rosafarbener Edelstein, wie das Auktionshaus mitteilte. Das 17,07 Karat schwere rosa Diamant übertraf mit 20,8 Millionen Dollar seinen Schätzwert von 15 Millionen Dollar deutlich. Die Nachfrage nach großen bunten Juwelen ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. In Auktionshäusern kommen sie laut einer Christie's-Sprecherin aber seltener unter den Hammer.

