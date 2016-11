Fußball : Schalke zieht vorzeitig in Europa-League-Zwischenrunde ein

Der FC Schalke 04 hat vorzeitig die Zwischenrunde der Fußball-Europa League erreicht. Mit einem 2:0 gegen FK Krasnodar kamen die Königsblauen am Abend zum vierten Sieg im vierten Spiel und sind zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase nicht mehr von Platz eins in der Gruppe I zu verdrängen. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl kann damit in den verbleibenden Partien gegen OGC Nizza und RB Salzburg Kraft sparen.

