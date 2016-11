Kriminalität : Schießerei bei Los Angeles nahe Wahllokal

Bei einer Schießerei in Kalifornien nahe einem Wahllokal hat es nach US-Medienberichten Verletzte gegeben. In einigen Berichten war auch von einem Toten die Rede. Die Polizei in der Ortschaft Azusa bestätigte dies aber zunächst nicht. Augenzeugen berichteten von einem großen Polizeieinsatz, nachdem in einem Wohnviertel mehrere Schüsse gefallen seien. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gebiet zu meiden. Dem Sender KTLA zufolge wurden zwei Menschen mit Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht.

