Luftverkehr : Schlichter soll Tarifkonflikt mit Piloten bei Lufthansa lösen

Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit wollen ihren jahrelangen Konflikt um die Vergütung mit Hilfe eines Schlichters lösen. Darauf habe man sich geeinigt, erklärten beide Seiten in Frankfurt. Angaben zu seiner Person wurden nicht gemacht. Die Schlichtung soll bis Ende Januar abgeschlossen sein. Die Piloten hatten zuletzt Ende November in der 14. Runde sechs Tage lang gestreikt und dem Unternehmen einen Schaden von rund 100 Millionen Euro zugefügt. Rund 4450 Flüge mit 525 000 betroffenen Passagieren blieben am Boden.

