Wetter : Schnee in den Bergen zum Wochenstart - Ab Mittwoch stürmisch

Die ersten Tage des Jahres 2017 werden vor allem im Süden winterlich kalt. Skifahrer können sich freuen: Endlich schneit es im höheren Bergland. Das aus Sibirien kommende Tief «Corinna» bringt Schnee, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Wintersportler in Alpennähe können sich auf bis zu 30 Zentimeter Neuschnee freuen. In Norddeutschland kommt es morgen durch Regen- und Schneeschauer zu gefrierender Nässe. Am Mittwoch muss - abgesehen vom Südwesten - in ganz Deutschland mit stürmischen Böen gerechnet werden.

