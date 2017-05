Extremismus : Schon 2012 Vorfall mit Hakenkreuz in Kaserne von Franco A.

In der Kaserne des rechtsextremen Bundeswehroffiziers Franco A. in Illkirch hat es nach «Bild»-Informationen bereits 2012 einen Skandal mit Nazi-Symbolen gegeben. Entsprechende Informationen habe das Verteidigungsministerium bestätigt, berichtet das Blatt. Danach hätten Bundeswehrsoldaten in der Nacht des 7. November 2012 ein Hakenkreuz auf den Boden der Kaserne der Deutsch-Französischen Brigade gestreut. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen rechnet damit, dass noch weitere rechtsextreme Vorfälle in der Truppe bekannt werden. Das sei bitter, sagte sie am Abend in der ARD.

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 10:08 Uhr