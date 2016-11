Konflikte : Schwere Explosion auf US-Stützpunkt in Zentralafghanistan

Der größte Stützpunkt der US-Truppen in Afghanistan, Bagram, ist von einer schweren Explosion erschüttert worden. Dabei seien drei Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden, berichtete CNN. Zuvor hatte die Nato in einer Mitteilung von einer nicht näher genannten Zahl von Opfern gesprochen. Aus der Mitteilung ging nicht hervor, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt. Zuletzt waren in Bagram bei einem Anschlag kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr sechs US-Soldaten getötet worden.

