Notfälle : Seilbahn im Aostatal blockiert - 130 Menschen sitzen fest

Am Heiligen Abend stecken im Aostatal in Italien etwa 130 Menschen in einer Seilbahn fest. Wegen starken Windes ist die Seilbahn stecken geblieben. Die Pendelbahn Plan Maison im Ski- und Wandergebiet Cervinia werde evakuiert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Ein Helikopter bringe Einsatzkräfte der Bergrettung in die Nähe der Telekabinen. Diese sollten die Passagiere in Sicherheit bringen.

