Kriminalität : Sex am Freiheitsdenkmal: Deutscher Tourist muss zahlen

Wegen eines Liebesakts am Freiheitsdenkmal in Riga sind ein deutscher Tourist und seine spanische Begleitung mit einer Geldbuße von je 250 Euro bestraft worden. Der 23-Jährige und die 21-Jährige vergnügten sich am Fuße des mehr als 40 Meter hohen Monuments, wie ein von der Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigt. Die anrückenden Beamten erwischten das Liebespaar kurz nach Beendigung ihres amourösen Abenteuers. Der Polizei zufolge gaben die beiden an, sich der Bedeutung des Denkmals nicht bewusst gewesen seien.

