Bundespräsident : Steinmeier besucht Palästinenser-Gebiete

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute in die Palästinensergebiete. Er trifft dort den Präsidenten der Autonomiebehörde, Mahmut Abbas und will mit ihm auch über den festgefahrenen Friedensprozess im Nahen Osten und eine Zwei-Staaten-Lösung sprechen. Am Grab des früheren Palästinenserführers Jassir Arafat wird Steinmeier einen Kranz niederlegen. Am Nachmittag fliegt Steinmeier dann zurück nach Berlin.

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 00:23 Uhr