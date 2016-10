Bundespräsident : Steinmeier hält sich Kandidatur als Präsident weiter offen

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hält sich eine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten weiter offen. Bei einem Besuch in Vietnam lehnte der SPD-Politiker heute einen Kommentar zu den anhaltenden Spekulationen ab. Am Sonntag wollen sich die Parteichefs von CDU, CSU und SPD - Bundeskanzlerin Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer - in Berlin treffen und beraten, ob die große Koalition doch noch einen gemeinsamen Bewerber für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck findet.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen