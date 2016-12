Wahlen : Steinmeier: Regierungskrise in Italien schnell beenden

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat sich angesichts des Neins der Italiener zu weitreichenden Verfassungsreformen besorgt gezeigt. «Das ist ganz sicherlich kein positiver Beitrag in einer der schwierigsten europäischen Zeiten», sagte der SPD-Politiker in Athen im Gespräch mit Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras. Er schaue «mit Besorgnis» auf das Ergebnis des Referendums. Die Regierungskrise in Italien müsse möglichst bald beendet werden.

