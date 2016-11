Bundespräsident : Steinmeier will Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken

Außenminister Frank-Walter Steinmeier will bei einer Wahl zum Bundespräsidenten gegen eine Spaltung der Gesellschaft eintreten und den Zusammenhalt stärken. Der SPD-Politiker sagte in Berlin bei seiner Vorstellung als Kandidat durch die drei Parteichefs der großen Koalition: «Daran will ich mit allen zusammenarbeiten über Parteigrenzen hinweg, vor allen Dingen aber auch über soziale Grenzen hinweg.» Es gehe in Deutschland um eine politische Kultur, in der man miteinander streiten könne, aber respektvoll miteinander umgehe. Der Bundespräsident wird am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen