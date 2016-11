International : Steinmeier zu schwierigen Regierungsgesprächen in der Türkei

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier führt heute Gespräche mit der Regierung in Ankara. Es ist seine erste Reise in der Türkei seit dem gescheiterten Putschversuch und ein Besuch in schwieriger Zeit. Präsident Recep Tayyip Erdogan geht massiv gegen Kritiker seiner Politik vor. Steinmeier will auch türkische Oppositionspolitiker treffen. Die türkische Regierung hat der EU gedroht, den Flüchtlingsdeal platzen zu lassen, falls die Visumpflicht für Türken nicht schon bald abgeschafft werde. Die EU will, dass Ankara vorher die Anti-Terror-Gesetze ändert.

