Film : Stern für Ryan Reynolds auf dem «Walk of Fame»

Eine weitere Ehrung für den kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds in Hollywood: Der «Deadpool»-Star enthüllte seine Sternenplakette auf dem «Walk of Fame». Die Zeremonie auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood wurde zur großen Familienfeier. Reynolds brachte seine drei älteren Brüder, seine Mutter, seine Ehefrau und Kollegin Blake Lively und ihre gemeinsamen zwei Töchter mit. Reynolds erhielt die 2596. Plakette auf dem Bürgersteig, es war die letzte Sternen-Zeremonie in diesem Jahr.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen