Verbraucher : Studie: Deutsche sind vor Weihnachten in Kauflaune

Die Menschen in Deutschland sind einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen zufolge rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in Kauflaune. Dank der stabilen Konjunktur und der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt sei im dritten Quartal das Verbrauchervertrauen auf Rekordniveau gestiegen. Die Deutschen blicken demnach optimistischer in die Zukunft als die meisten anderen Europäer. So wird beispielsweise die Entwicklung der persönlichen finanziellen Situation in den nächsten zwölf Monaten überdurchschnittlich gut eingeschätzt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen