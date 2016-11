Parteien : «Süddeutsche»: Schulz strebt Wechsel in die Bundespolitik an

Der SPD-Europapolitiker Martin Schulz strebt nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» den Wechsel in die Bundespolitik an. Schulz soll demnach auf Platz eins der nordrhein-westfälischen SPD-Landesliste bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr antreten. Weiter offen sei aber die Rolle, die Schulz in der Bundespolitik für die SPD übernehmen könnte. Nach Informationen der Zeitung will sich Schulz nicht um eine weitere Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments bewerben. Er ist als möglicher Kanzlerkandidat und neuer Außenminister im Gespräch.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen