G7 : Syrien-Konflikt: G7 ringt um Position gegenüber Russland

Am zweiten Tag ihrer Beratungen suchen die Außenminister der führenden westlichen Nationen eine gemeinsame Position gegenüber Russland im Syrien-Konflikt. Impulse dafür könnten auch von einer kurzfristig einberufenen Runde am Rande des G7-Treffens im italienischen Lucca ausgehen, zu der am Morgen die Außenminister der Türkei, von Saudi-Arabien, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar geladen sind. Es müsse alles dafür getan werden, «die Russen aus der Ecke der Unterstützung Assads herauszubekommen», sagte der deutsche Außenminister Gabriel.

von dpa

erstellt am 11.Apr.2017 | 07:06 Uhr