Regierung : Tausende Frauen demonstrieren gegen Maduro in Venezuela

Tausende weißgekleidete Frauen haben auf einer Kundgebung in Venezuela ihren Unmut über die Blockade der Volksabstimmung gegen Präsident Nicolás Maduro demonstriert. Angeführt wurde der Protestmarsch auf der wichtigsten Autobahn in der Hauptstadt Caracas von Lilian Tintori, der Ehefrau des inhaftierten Oppositionsführers Leopoldo López. Die nationale Wahlbehörde hatte am Donnerstag die für kommende Woche geplante Unterschriftensammlung für ein Abwahlreferendum abgesagt. Die Opposition wirft den regierenden Sozialisten vor, den Prozess absichtlich zu verzögern.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen