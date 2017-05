Kriminalität : Teenager stehlen Auto und fliehen vor der Polizei

Vier Teenager haben sich in Baden-Württemberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zunächst stahlen sie in Oberndorf ein Auto vor einem Wohnhaus für eine Spritztour. Es hatte kein Kennzeichen, war aber fahrbereit. Auch der Zündschlüssel steckte. Die Jugendlichen im Alter von 13- bis 15-Jahren brachten alte Kennzeichen an und fuhren los. Ein Zeuge merkte das und rief die Polizei. Als eine Streife die Jungen stoppen wollte, fuhr der 13 Jahre alte Fahrer davon. Wenig später hielt er den Wagen an und floh mit seinen Freunden zu Fuß. Hinter einem Busch wurden sie gefasst.

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 09:58 Uhr