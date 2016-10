Innere Sicherheit : Terrorverdächtiger Al-Bakr hat sich erhängt

Der Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr hat sich das Leben genommen. Er hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in seiner Zelle in der JVA Leipzig erhängt. Einzelheiten will das sächsische Justizministerium um 11.00 Uhr bekannt geben. Politiker reagierten fassungslos und fordern Erklärungen der sächsischen Justiz. Al-Bakrs Pflichtverteidiger sprach bei «Focus Online» von einem Justizskandal. Der Justizvollzugsanstalt sei das Suizid-Risiko bekannt gewesen.

