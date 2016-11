Terrorismus : Terrorverdächtiger Syrer in Berlin festgenommen

In Berlin ist am Abend ein terrorverdächtiger Syrer festgenommen worden. Er steht laut Polizei im Verdacht, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu sein. Der Mann, der nach eigenen Angaben 27 Jahre alt sei, halte sich seit 2015 in Deutschland auf. Er sei in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Näheres teilte die Polizeibehörde nicht mit. Den Angaben zufolge übernahm die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die weiteren Ermittlungen.

