Leute : Til Schweiger eröffnet Kindertagesstätte in Flüchtlingsheim

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger eröffnet heute eine von ihm initiierte Kindertagesstätte in einer Flüchtlingsaufnahme. Die Kita im niedersächsischen Osnabrück wurde maßgeblich mit Mitteln aus der Til Schweiger Foundation finanziert - eigenen Angaben zufolge unterstützte die Stiftung den Bau mit 500 000 Euro. Dort können laut Stiftung bis zu 50 Kinder betreut werden. Da die Einrichtung in Modul-Bauweise errichtet ist, kann sie auch später abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.

