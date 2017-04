Atom : Tillerson: Atomdeal mit dem Iran erfüllt seine Ziele nicht

US-Außenminister Rex Tillerson hat den Atomdeal des Westens mit dem Iran mit harten Worten kritisiert. Der Atomdeal erfülle nicht das Ziel, das Land von der Entwicklung von Atomwaffen abzuhalten. «Er verzögert nur das Erreichen des Ziels des Irans, eine Nuklearmacht zu werden», sagte Tillerson in Washington. Außerdem würden zahlreiche andere Bedrohungen durch den Iran außer Acht gelassen. Die USA seien dabei, die Politik des Irans in all ihren Facetten unter die Lupe zu nehmen. Danach würden Entscheidungen getroffen.

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 22:49 Uhr