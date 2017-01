Kriminalität : Tote bei Schießerei in Moschee in Kanada

Mehrere Menschen sind bei einer Schießerei in Quebec in Kanada getötet worden. Die Polizei bestätigte per Twitter außerdem, dass es Verletzte gab. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der Sender TVA Nouvelles berichtete unter Berufung auf den Vorsitzenden der Moschee von mindestens fünf Toten. Dem Sender CBC News zufolge hielten sich mehrere Dutzend Menschen in der Moschee auf, als plötzlich Schüsse fielen.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 04:56 Uhr