EU : Treffen mit Trudeau: Handelspakt Ceta vor der Unterzeichnung

Nach jahrelangen Verhandlungen und dramatischem Finale in Belgien soll Ceta nun unterzeichnet werden. Am Mittag wollen Kanadas Premier Justin Trudeau und EU-Spitzenvertreter in Brüssel ihre Unterschriften unter den europäisch-kanadischen Freihandelspakt setzen. In Kraft tritt Ceta erst später, nachdem auch das Europaparlament im Dezember oder Januar zugestimmt hat. Das Abkommen soll nach EU-Angaben 99 Prozent der Zölle im Handel zwischen der EU und Kanada beseitigen und so die Wirtschaft beflügeln. Kritiker fürchten dagegen sinkende Standards.

