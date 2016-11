Feiertage : Trump ruft zu Thanksgiving zu Einigkeit auf

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat sich zum Thanksgiving-Fest mit einem Aufruf zur Einigkeit an das amerikanische Volk gewandt. Die in einem erbitterten Wahlkampf aufgerissenen Wunden müssten langsam heilen, sagte Trump in einer Videobotschaft. «Wir haben jetzt die Gelegenheit, Geschichte zu schreiben und echten Wandel nach Washington zu bringen», sagte Trump. Thanksgiving ist gemeinsam mit Weihnachten der wichtigste Familien-Feiertag in den USA.

