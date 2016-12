Regierung : Trumps Stabschef hinterfragt Berichterstattung aus dem Weißen Haus

Reince Priebus, der designierte Stabschef von US-Präsident Donald Trump, hat mit einer Bemerkung über die künftige Berichterstattung über das Weiße Haus große Besorgnis ausgelöst. In einem Interview deutete er an, dass die Praxis täglicher Briefings für die Medien hinterfragt werde. Der Sprecher des US-Präsidenten informiert jeden Tag, an dem der Präsident in Washington ist, über Tagespolitik und stellt sich Fragen. Die Briefings sind eine fundamentale Quelle der Berichterstattung über die US-Regierung.

