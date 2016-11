Wahlen : Überraschungssieger Trump zieht ins Weiße Haus ein

Der Überraschungssieg des Quereinsteigers Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl versetzt Amerika und das Ausland in Aufruhr. Mit seinem Triumph über Hillary Clinton widerlegte der als Außenseiter ins Rennen gegangene Populist die meisten Umfragen. Dank des Doppelsiegs seiner Republikaner in beiden Kongresskammern kann er politische Vorhaben womöglich ohne große Gegenwehr durchsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Trump zum Wahlsieg und bot ihm eine «enge Zusammenarbeit» an.

